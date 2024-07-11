Практика судів
  1. В Україні

Які існують види добровільної сплати страхових внесків на пенсійне страхування: роз’яснення

20:34, 11 липня 2024
В Україні існують 4 види добровільної сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
Які існують види добровільної сплати страхових внесків на пенсійне страхування: роз’яснення
Фото: nadrda.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, які існують види добровільної сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Існують 4 види добровільної сплати коштів:

Доплата до мінімального страхового внеску

Якщо сплачена сума страхового внеску була менша за мінімальну, можна здійснити доплату до мінімального страхового внеску в такий спосіб, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою за мінімальний страховий внесок.

Добровільна сплата єдиного внеску за поточні періоди

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду України. Цей місяць буде зараховано до страхового стажу та за нього буде враховано заробітну плату — для незастрахованих осіб, а для застрахованих — збільшено зарплату для обчислення пенсії.

Добровільна сплата єдиного внеску за попередні періоди

Особи беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь, але не менше одного року, крім договорів про одноразову сплату.

Благодійні пожертви на виплату пенсій

Будь-якою юридичною або фізичною особою, громадянином, який проживає в Україні або за кордоном, може бути сплачена певна сума коштів, яка буде спрямована на пенсійні виплати конкретному пенсіонеру або використана як додатковий фінансовий ресурс Фонду.

Відповідно до Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і незастраховані особи старші 16 років.

Умовами участі є: 

1) наявність інформації про таких осіб в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

2) таким особам не призначено пенсію в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Особливо цінні землі та ділянки лісу буде простіше віддати під розміщення військових частин, установ та військово-навчальних закладів – Верховна Рада ухвалить закон

Комітет з питань екології попередив, що прийняття такого закону може призвести до необмеженої зміни цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок тільки в силу віднесення відповідних ділянок до земель оборони, що може негативно позначитися на охороні довкілля.

Суд виніс вирок чоловіку, який не прибував на виклик до ТЦК за повісткою і не хотів проходити ВЛК

За порушення правил військового обліку може настати не лише адміністративна, але й кримінальна відповідальність – суд виніс вирок чоловіку, який не приходив до ТЦК за повісткою.

Чоловік побачив у Резерв+, що перебуває у розшуку і добровільно пішов у ТЦК повідомити, що перебуває на обліку з 2008 року і має 3 дітей, але отримав штраф в 17 тисяч грн – що вирішив суд

Оновлюючи свої дані у Резерв+, він побачив, що перебуває в розшуку, після чого добровільно прибув до ТЦК, але йому виписали штраф у 17 тисяч грн.

Годинники більше переводити не будуть – Комітет рекомендував парламенту прийняти закон

Верховна Рада отримала рекомендацію Комітету прийняти в цілому багатостраждальний закон про припинення практики переведення годинників на літній чи зимовий час.

Застосунок Резерв+ розробляли на донорські кошти – у Міноборони пояснили, чи є в зв’язку з цим в України додаткові зобов’язання

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила, чому застосунок Резерв+ розробляли на донорські кошти і чи має Україна через це додаткові зобов’язання.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області