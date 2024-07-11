Які існують види добровільної сплати страхових внесків на пенсійне страхування: роз’яснення

В Україні існують 4 види добровільної сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Фото: nadrda.gov.ua

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, які існують види добровільної сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Існують 4 види добровільної сплати коштів:

Доплата до мінімального страхового внеску

Якщо сплачена сума страхового внеску була менша за мінімальну, можна здійснити доплату до мінімального страхового внеску в такий спосіб, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою за мінімальний страховий внесок.

Добровільна сплата єдиного внеску за поточні періоди

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду України. Цей місяць буде зараховано до страхового стажу та за нього буде враховано заробітну плату — для незастрахованих осіб, а для застрахованих — збільшено зарплату для обчислення пенсії.

Добровільна сплата єдиного внеску за попередні періоди

Особи беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь, але не менше одного року, крім договорів про одноразову сплату.

Благодійні пожертви на виплату пенсій

Будь-якою юридичною або фізичною особою, громадянином, який проживає в Україні або за кордоном, може бути сплачена певна сума коштів, яка буде спрямована на пенсійні виплати конкретному пенсіонеру або використана як додатковий фінансовий ресурс Фонду.

Відповідно до Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і незастраховані особи старші 16 років.

Умовами участі є:

1) наявність інформації про таких осіб в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

2) таким особам не призначено пенсію в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

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