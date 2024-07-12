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В Дії запустят 5 новых онлайн-сервисов – каких

11:23, 12 июля 2024
Всего в работе сейчас более 100 услуг на разных этапах готовности.
В Дії запустят 5 новых онлайн-сервисов – каких
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Минцифры вместе с другими министерствами продолжает переводить сервисы из оффлайна в онлайн, чтобы граждане могли забыть о бюрократии, коррупции и долгих ожиданиях. Сейчас в работе команды более 100 услуг на разных этапах готовности. О 5 из них рассказал Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишут на правительственном портале

Брак онлайн

Первый в мире сервис, позволяющий жениться в приложении Дія в несколько кликов. Бета-тестировщики услуги регистрируют официальный брак на расстоянии и оценивают инновацию. 5 пар уже женилось. Скоро сервис будет доступен всем украинцам.

Электронное бронирование

Минцифры, Минэкономики и Минобороны работают над услугой. Цифровизация бронирования устраняет человеческий фактор и ускоряет процесс от нескольких недель до часа. В скором времени услуга будет доступна на портале Дія для первой категории предприятий — критически важных и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны.

Свидетельства о рождении, браке, разводе, изменении персональных данных

Скоро в Дії будут автоматически подтягиваться свидетельства о рождении детей. А впоследствии и свидетельства о браке, расторжении брака и смене имени. Они пригодятся при принятии на работу, подтверждении смены фамилии или оформлении льгот.

Отображение разрешения на оружие

Минцифры и Министерство внутренних дел работают над тем, чтобы в приложении Дія отображалась информация, разрешение на оружие и была возможность в несколько кликов заказать выписку из Единого реестра оружия.

Дія.Підпис для юридических лиц

Дія.Підпис для физических лиц — инструмент, который значительно упрощает взаимодействие с государством. В скором времени он появится и для юридических лиц. Это значительно ускорит работу бизнеса, упростит процессы и сделает действия предпринимателей более прозрачными. Правительство уже приняло соответствующее постановление, а команда Минцифры работает над разработкой функционала.

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