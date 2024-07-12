Япония наказала военное руководство за неправильное обращение с секретной информацией

Япония подвергает дисциплинарным мерам более 200 оборонных чиновников за халатность с секретными данными.

Источник фото: Getty Images

Япония подвергла дисциплинарному взысканию более 200 сотрудников оборонного ведомства, включая высшее военное руководство и высокопоставленных чиновников, за небрежное обращение с секретными материалами, сообщает Reuters.

Проблемы с информационной безопасностью возникли в то время, когда Япония стремится к более тесному сотрудничеству с США и другими западными демократиями, особенно в области обмена разведданными для координации мер в ответ на вторжение россии в Украину и рост напряженности в отношениях с Китаем. Сомнения относительно способности Японии работать с секретной информацией могут помешать такому сотрудничеству.

Глава Сил обороны Японии на море Рэ Сакаи ушел в отставку 12 июля после сообщений о том, что морякам, не имеющим допуска, разрешили доступ к секретным данным слежки за иностранными военными судами. Командир Сакаи, генерал Есихидэ Есида, начальник Объединенного штаба Японии, а также командующие других военных подразделений получили выговоры, но останутся на своих должностях.

Ожидается, что министр обороны Японии Минору Кихара и министр иностранных дел Йоко Камикава будут настаивать на более тесном сотрудничестве с Вашингтоном в конце июля, когда они встретятся со своими американскими коллегами для переговоров по вопросам безопасности.

«Мы примем радикальные меры по укреплению информационной безопасности», - сказал Кихара, отвечая на вопрос, не повредят ли эти промахи сотрудничеству.

Япония в мае приняла новый закон о безопасности, ужесточающий правила работы с секретной информацией и проверки на благонадежность. Также планируется принять закон, который позволит активно искать угрозы кибербезопасности, которые могут нанести ущерб критически важной инфраструктуре или секретным данным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.