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Японія покарала військове керівництво за неправильне поводження з секретною інформацією

11:05, 12 липня 2024
Японія піддає дисциплінарним заходам понад 200 оборонних чиновників за недбалість із секретними даними.
Японія покарала військове керівництво за неправильне поводження з секретною інформацією
Джерело фото: Getty Images
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Японія піддала дисциплінарному стягненню понад 200 співробітників оборонного відомства, включно з вищим військовим керівництвом та високопоставленими чиновниками, за недбале поводження із секретними матеріалами, повідомляє Reuters.

Проблеми з інформаційною безпекою виникли в час, коли Японія прагне тіснішої співпраці зі США та іншими західними демократіями, особливо в галузі обміну розвідданими для координації заходів у відповідь на вторгнення росії в Україну і зростання напруженості у відносинах з Китаєм. Сумніви щодо здатності Японії працювати з секретною інформацією можуть перешкодити такій співпраці.

Глава Сил оборони Японії на морі Ре Сакаї пішов у відставку 12 липня після повідомлень про те, що морякам, які не мають допуску, дозволили доступ до секретних даних стеження за іноземними військовими суднами. Командир Сакаї, генерал Есіхіде Есіда, начальник Об'єднаного штабу Японії, а також командувачі інших військових підрозділів отримали догани, але залишаться на своїх посадах.

Очікується, що міністр оборони Японії Мінору Кіхара і міністр закордонних справ Йоко Камікава наполягатимуть на тіснішій співпраці з Вашингтоном наприкінці липня, коли вони зустрінуться зі своїми американськими колегами для переговорів з питань безпеки.

«Ми вживемо радикальних заходів щодо зміцнення інформаційної безпеки», — сказав Кіхара, відповідаючи на запитання, чи не зашкодять ці промахи співпраці.

Японія в травні ухвалила новий закон про безпеку, що посилює правила роботи з секретною інформацією та перевірки на благонадійність. Також планується ухвалити закон, який дозволить активно шукати загрози кібербезпеці, що можуть завдати шкоди критично важливій інфраструктурі або секретним даним.

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