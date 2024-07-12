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У Дії запустять 5 нових онлайн-сервісів – яких

11:23, 12 липня 2024
Загалом у роботі наразі понад 100 послуг на різних етапах готовності.
У Дії запустять 5 нових онлайн-сервісів – яких
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Мінцифри разом з іншими міністерствами продовжує переводити сервіси з офлайну в онлайн, щоб громадяни могли забути про бюрократію, корупцію та довгі очікування. Зараз у роботі команди понад 100 послуг на різних етапах готовності. Про 5 із них розповів Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пишуть на урядовому порталі.

Шлюб онлайн

Перший у світі сервіс, який дає змогу одружитися в застосунку Дія в кілька кліків. Бета-тестувальники послуги реєструють офіційний шлюб на відстані та оцінюють інновацію. 5 пар уже одружилося. Скоро сервіс буде доступний для всіх українців.

Електронне бронювання 

Мінцифри, Мінекономіки та Міноборони працюють над послугою. Цифровізація бронювання усуває людський фактор і пришвидшує процес від кількох тижнів до години. Скоро послуга буде доступна на порталі Дія для першої категорії підприємств — критично важливих і тих, які забезпечують потреби Сил оборони.

Свідоцтва про народження, шлюб, розлучення, зміну персональних даних

Скоро в Дії будуть автоматично підтягуватися свідоцтва про народження дітей. А згодом і свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Вони знадобляться при прийнятті на роботу, підтвердженні зміни прізвища чи оформленні пільг.

Відображення дозволу на зброю

Мінцифри та Міністерство внутрішніх справ працюють над тим, щоб у застосунку Дія відображалась інформація, дозвіл на зброю та була можливість у кілька кліків замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.

Дія.Підпис для юридичних осіб

Дія.Підпис для фізичних осіб — інструмент, який значно спрощує взаємодію з державою. Скоро він з’явиться і для юридичних осіб. Це значно прискорить роботу бізнесу, спростить процеси та зробить дії підприємців більш прозорими. Уряд уже ухвалив відповідну постанову, а команда Мінцифри працює над розробкою функціоналу.

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