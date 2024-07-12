Единый тариф на распределение электроэнергии в Украине может ударить по экономике

Введение единого тарифа на распределение электроэнергии в Украине может обойтись промышленности в 26 млрд гривен.

Введение в Украине единого тарифа на распределение электроэнергии вместо действующей градации по классам напряжения может иметь крайне негативные последствия для экономики. По информации Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine), тариф на распределение для промышленности может вырасти в пять раз.

Вице-президент по вопросам энергетики ICC Ukraine Александр Трохимец заявил, что Национальная комиссия по госрегулированию в секторе энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рассматривает возможность введения унифицированного тарифа на распределение электроэнергии. Сейчас существует разделение на тарифы для потребителей с первым классом напряжения (крупная промышленность) и вторым классом напряжения (другие потребители).

Трохимец пояснил, что такое разделение обосновано, ведь для поставки электроэнергии крупным предприятиям используется значительно меньше инфраструктуры, что уменьшает потери энергоресурсов. Тариф для второго класса позволяет покрыть расходы на доставку электроэнергии населению и малому бизнесу.

Введение единого тарифа для обеих групп потребителей может привести к пятикратному увеличению тарифа для промышленности, что может заставить предприятия останавливать производство из-за роста расходов на более чем 26 млрд гривен.

«Регулятор хотел как лучше, но получится как всегда. В попытке помочь малому бизнесу нанесут удар по крупной промышленности, которая формирует госбюджет. Это окажет крайне негативное влияние на экономику воюющей страны. Надеюсь, что НКРЭКУ не примет такого решения, которое противоречит европейским правилам, которые Украина активно интегрирует в свою энергетику», - подчеркнул Трохимец.

Ранее эксперты отмечали, что приведение тарифов на распределение электроэнергии для первого и второго класса к единому уровню может привести к убыткам украинского бизнеса в размере 5-6 млрд гривен.

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