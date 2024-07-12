Практика судов
  1. В Украине

Единый тариф на распределение электроэнергии в Украине может ударить по экономике

11:41, 12 июля 2024
Введение единого тарифа на распределение электроэнергии в Украине может обойтись промышленности в 26 млрд гривен.
Единый тариф на распределение электроэнергии в Украине может ударить по экономике
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Введение в Украине единого тарифа на распределение электроэнергии вместо действующей градации по классам напряжения может иметь крайне негативные последствия для экономики. По информации Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine), тариф на распределение для промышленности может вырасти в пять раз.

Вице-президент по вопросам энергетики ICC Ukraine Александр Трохимец заявил, что Национальная комиссия по госрегулированию в секторе энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рассматривает возможность введения унифицированного тарифа на распределение электроэнергии. Сейчас существует разделение на тарифы для потребителей с первым классом напряжения (крупная промышленность) и вторым классом напряжения (другие потребители).

Трохимец пояснил, что такое разделение обосновано, ведь для поставки электроэнергии крупным предприятиям используется значительно меньше инфраструктуры, что уменьшает потери энергоресурсов. Тариф для второго класса позволяет покрыть расходы на доставку электроэнергии населению и малому бизнесу.

Введение единого тарифа для обеих групп потребителей может привести к пятикратному увеличению тарифа для промышленности, что может заставить предприятия останавливать производство из-за роста расходов на более чем 26 млрд гривен.

«Регулятор хотел как лучше, но получится как всегда. В попытке помочь малому бизнесу нанесут удар по крупной промышленности, которая формирует госбюджет. Это окажет крайне негативное влияние на экономику воюющей страны. Надеюсь, что НКРЭКУ не примет такого решения, которое противоречит европейским правилам, которые Украина активно интегрирует в свою энергетику», - подчеркнул Трохимец.

Ранее эксперты отмечали, что приведение тарифов на распределение электроэнергии для первого и второго класса к единому уровню может привести к убыткам украинского бизнеса в размере 5-6 млрд гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина увидел в Резерв+, что находится в розыске и добровольно пошел в ТЦК сообщить, что состоит на учете с 2008 года и имеет 3 детей, но получил штраф в 17 тысяч грн – что решил суд

Обновляя свои данные в Резерв+, он увидел, что находится в розыске, после чего добровольно прибыл в ТЦК, но ему выписали штраф в 17 тысяч грн.

Часы больше переводить не будут – Комитет рекомендовал парламенту принять закон

Верховная Рада получила рекомендацию Комитета принять в целом многострадальный закон о прекращении практики перевода часов на летнее или зимнее время.

Приложение Резерв+ разрабатывали на донорские средства – в Минобороны объяснили, есть ли в этой связи у Украины дополнительные обязательства

Заместитель министра обороны Катерина Черногоренко объяснила, почему приложение Резерв+ разрабатывали на донорские средства и имеет ли Украина по этому поводу дополнительные обязательства.

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава: «Прошел полиграф, к сливам не причастен»

Гизо Углава заявил, что прошел детектор лжи и «именно из-за принципиальной позиции и безапелляционного стремления бороться с коррупцией, была развернута мощная дискредитационная кампания на основе безосновательных обвинений и клеветы».

Конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов провалился – будет объявлен новый конкурс

Финалисты конкурса Евгений Васильев и Юрий Пшевлоцкий не убедили Конкурсную комиссию.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області