Нанес 20 ударов ножом: в Киеве будут судить мужчину за жестокое убийство товарища

Во время застолья и внезапного конфликта злоумышленник нанес более двадцати ножевых ранений потерпевшему, в результате чего он скончался.

В Киеве перед судом предстанет мужчина за убийство товарища, а его подельника обвиняют в сокрытии преступления. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

В ведомстве напомнили, что в Дарницком районе города было обнаружено тело неустановленного мужчины с признаками насильственной смерти. Позже правоохранители задержали двух мужчин, причастных к совершению преступления.

Оказалось, что во время застолья хозяин квартиры поссорился с пострадавшим, набросился на него с ножом и нанес многочисленные ранения, в результате которых последний умер. В дальнейшем фигурант попросил знакомого помочь скрыть следы преступления и вместе вытащили тело мужчины на улицу и оставили у мусорных баков. Судебно-медицинский эксперт при осмотре потерпевшего насчитал более 20 ножевых ранений.

50-летнему злоумышленнику за совершение убийства следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Его 46-летнему сообщнику, который помогал скрыть преступление, сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины. Санкция тяжелой статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

В полиции добавили, что в настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительные акты направлены суду для рассмотрения.

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