У Литві повертають платне навчання для українських студентів

Студенти, які вже вступили до вишу, зможуть закінчити його без плати за навчання.

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Влада Литви з вересня перестане покривати плату на навчання українських студентів. Про це заявили в литовському Міністерстві освіти, пише видання «LRT».

Студенти з України, які вже вступили до вишу, зможуть закінчити його без плати за навчання. Але з вересня така можливість буде недоступною для нових студентів.

«Це бажання української сторони. В Україні є вищі навчальні заклади, і на даний момент немає потреби переводити навчання в інші місця», - додали у відомстві.

Тому, як уточнює «LRT», починаючи з цього року, українці, які отримали повну середню освіту та склали випускні іспити в Литві, підлягатимуть тим самим загальним правилам прийому, що й громадяни Литви, і зможуть подавати документи на державні місця в державних університетах і коледжах.

Однак, незважаючи на таке рішення, деякі вищі навчальні заклади вирішили продовжити повне чи часткове фінансування навчання українських студентів.

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