Нардепа Миколу Задорожнього виключили з партії «Слуга Народу»

На засіданні дисциплінарної комісії політичної партії «Слуга народу» ухвалили рішення виключити з лав партії нардепа.

Джерело фото: shostka.online

Як стало відомо у понеділок, 15 липня, НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання про підозру у проханні надати неправомірну вигоду голові сільської ради на Сумщині та організації її одержання. За даними ЗМІ, мова йде про народного депутата Миколу Задорожнього.

У пресслужбі політичної партії «Слуга народу» заявили, що ухвалили рішення виключити з лав партії нардепа.

«15 липня відбулося засідання дисциплінарної комісії політичної партії «Слуга Народу», на якому було ухвалено рішення виключити з лав партії народного депутата Миколу Задорожнього. Правоохоронні органи оголосили йому підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України», - йдеться у заяві політпартії.

У НАБУ повідомили:

«Як встановило слідство, у березні 2024 року нардеп висловив прохання голові сільської ради на Сумщині надати неправомірну вигоду за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області. Його «відкат», як з’ясували НАБУ і САП, становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4 % призначались для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За даними слідства, йдеться загалом про суму 3,4 млн грн».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.