У МЗС новий речник – ним став Георгій Тихий

Він змінив на посаді Олега Ніколенка.

Джерело фото: mfa.gov.ua

Новим речником Міністерства закордонних справ України став Георгій Тихий. Про це повідомили у пресслужба відомства. Він змінив на посаді Олега Ніколенка, який у березні 2024 року поінформував, що залишає посаду, яку він обіймав з листопада 2020 року. Його призначили генеральним консулом у Торонто, Канада.

Що відомо про Георгія Тихого

З 2008 року працював у медіа: редактором і репортером на програмах Савіка Шустера (2008-2013), продюсером першого телеканалу Німеччини ARD в Україні (2014-2018), власним кореспондентом Національного інформаційного агентства «Укрінформ» (2018-2019).

У 2014 році висвітлював для німецького телебачення події Революції гідності та початку російської агресії на сході України.

У серпні 2014 року разом із колегою Іваном Любиш-Кірдеєм потрапив до оточення в Іловайську, де зняв документальний фільм про українських героїв-добровольців в оточеному місті.

У 2018 році заснував корпункт «Укрінформу» в Нью-Йорку, США.

З 2019 року почав працювати в державних комунікаціях: прессекретарем віцепрем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції (жовтень 2019-березень 2020 року), а згодом радником із комунікацій міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби (березнь 2020 - липень 2024 року).

З липня 2024 року – речник Міністерства закордонних справ України.

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