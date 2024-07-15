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В МИДе новый спикер – им стал Георгий Тихий

20:08, 15 июля 2024
Он сменил на должности Олега Николенко.
В МИДе новый спикер – им стал Георгий Тихий
Источник фото: mfa.gov.ua
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Новым спикером Министерства иностранных дел Украины стал Георгий Тихий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Он сменил на должности Олега Николенко, который в марте 2024 года проинформировал, что покидает пост, который он занимал с ноября 2020 года. Его назначили генеральным консулом в Торонто, Канада.

Что известно о Георгии Тихом

С 2008 года работал в СМИ: редактором и репортером на программах Савика Шустера (2008 -2013), продюсером первого телеканала Германии ARD в Украине (2014 - 2018), собственным корреспондентом Национального информационного агентства «Укринформ» (2018 - 2012).

В 2014 году освещал для немецкого телевидения события Революции достоинства и начала российской агрессии на востоке Украины.

В августе 2014 года вместе с коллегой Иваном Любыш-Кирдеем попал в окружение в Иловайске, где снял документальный фильм об украинских героях-добровольцах в окруженном городе.

В 2018 году основал корпункт «Укринформа» в Нью-Йорке, США.

С 2019 года начал работать в государственных коммуникациях: пресс-секретарем вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции (октябрь 2019 - март 2020 года), а впоследствии советником по коммуникациям министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы (март 2020 - июль 2024).

С июля 2024 года – спикер Министерства иностранных дел Украины.

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