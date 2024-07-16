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Відключення світла стануть звичною справою для українців, – ЗМІ

08:46, 16 липня 2024
Лінії електропередач стали новою лінією фронту, зазначають ЗМІ.
Відключення світла стануть звичною справою для українців, – ЗМІ
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Українці вже навчилися адаптуватися до дефіциту електроенергії. Підприємства мають дизельні генератори. Кафе відкриті для коворкінгу. У будівлях встановлюють генератори для живлення ліфтів. Люди купують прилади, які можна заряджати та використовувати вдома для підключення Wi-Fi та USB-ламп.

Як зазначає «The Economist» у своєму матеріалі, українці вже навчилися адаптуватись до дефіциту електроенергії, а лінії електропередач стали новою лінією фронту.

Наразі Україна імпортує 1,7 ГВт з ЄС. За оптимістичними прогнозами, цей показник може бути збільшений приблизно до 2 ГВт. У короткостроковій перспективі є певна надія, що пошкоджені електростанції можна буде відремонтувати до цієї зими настільки, щоб виробляти ще 2-3 ГВт потужностей, зазначає видання.

«Які б нові проєкти не з'явилися, Україні терміново потрібно більше електроенергії цієї зими, всього за кілька місяців. Занадто мало часу і занадто мало з мільярдів доларів, необхідних для встановлення кількох сотень невеликих електростанцій, реконструкції розбомблених електростанцій або будівництва вітрових і сонячних електростанцій. Віялові відключення світла будуть звичною справою», - пише «The Economist».

Раніше Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду заявив, що ситуація в енергетичному секторі країни залишається надзвичайно складною. Однак, очікується, що з кінця липня тривалість відключень електроенергії зменшиться.

Також Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку пакету рішень щодо енергетики.

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