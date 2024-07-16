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Отключение света станет привычным делом для украинцев, – СМИ

08:46, 16 июля 2024
Линии электропередач стали новой линией фронта, отмечают СМИ.
Отключение света станет привычным делом для украинцев, – СМИ
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Украинцы уже научились адаптироваться к дефициту электроэнергии. Предприятия имеют дизельные генераторы. Кафе открыты для коворкинга. В зданиях устанавливают генераторы для питания лифтов Люди покупают приборы, которые можно заряжать и использовать для подключения Wi-Fi и USB-ламп.

Как отмечает «The Economist» в своем материале, украинцы уже научились адаптироваться к дефициту электроэнергии, а линии электропередач стали новой линией фронта.

В настоящее время Украина импортирует 1,7 ГВт из ЕС. По оптимистическим прогнозам, этот показатель может быть увеличен примерно до 2 ГВт. В краткосрочной перспективе есть надежда, что поврежденные электростанции можно будет отремонтировать до этой зимы настолько, чтобы производить еще 2-3 ГВт мощностей, отмечает издание.

«Какие новые проекты не появились бы, Украине срочно нужно больше электроэнергии этой зимой, всего за несколько месяцев. Слишком мало времени и слишком мало миллиардов долларов, необходимых для установки нескольких сотен небольших электростанций, реконструкции разбомбленных электростанций или строительства ветровых и солнечных электростанций. Веерные отключения света будут привычным делом», - пишет «The Economist».

Ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Правительства заявил, что ситуация в энергетическом секторе страны остается чрезвычайно сложной. Однако, ожидается, что с конца июля продолжительность отключений электроэнергии уменьшится.

Также Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке пакета решений по энергетике.

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