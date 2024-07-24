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Особенности военного отпуска: в ТЦК разъяснили главные нюансы

19:16, 24 июля 2024
В армии есть несколько особенные правила прохождения отпуска.
Особенности военного отпуска: в ТЦК разъяснили главные нюансы
Фото: 1.zt.ua
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Закарпатский ОТЦК и СП напомнил об особенностях военного отпуска.

Во-первых, как и для многого в армии, здесь действует «правило рапорта» – вам сначала нужно написать рапорт на имя непосредственного командира с ходатайством перед высшим командованием.

В рапорте следует отметить:

- вид отпуска;

- продолжительность отпуска в календарных днях;

- потребность выплаты помощи на оздоровление;

- адрес, по которому будет производиться отпуск, и контактный номер телефона для оповещения;

- вид транспорта, выбранный для следования в отпуск, продолжительность времени для проезда к месту проведения отпуска в пределах Украины и обратном, который нужен ввиду удаленности места проведения отпуска;

- предложение о временном возложении на время отпуска исполнения обязанностей военнослужащего на другое должностное лицо (при необходимости).

После согласования вы получите отпускной билет установленного образца.

Во-вторых, по прибытии к месту проведения отпуска нужно не забыть кое-что важное – военнослужащие обязаны встать на учет, а в случае выбытия – сняться с учета в порядке, определенном Уставом гарнизонной и часовой служб Вооруженных Сил Украины.

На учет нужно встать:

- в органе управления Военной службы правопорядка (ВСП) в гарнизоне;

- или в ближайшем территориальном центре комплектования и социальной поддержки (бывший военкомат).

Если место отпуска удалено от отдела ВСП или ТЦК и СП на расстояние свыше 30 км, военнослужащий может встать или сняться с учета в органе местного самоуправления.

За день до выбытия к месту службы нужно сняться с учета.

О времени взятия на учет и снятия с него на отпускной карточке или командировочном удостоверении делают соответствующую отметку.

При изменении адреса, получении разрешения на продление отпуска по болезни или по другим причинам, задерживающим своевременный выезд, военнослужащие должны немедленно сообщить об этом органу управления Военной службы правопорядка или ТЦК и СП, где они стали на учет.

Военнослужащий, не выбывший в указанное в рапорте место проведения отпуска или не в состоянии предоставить подтверждение постановки на учет, прибывает в воинскую часть на следующий день после окончания срока отпуска.

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