Сергей Бубка и рэпер Снуп Догг понесут олимпийский огонь во Франции

Они пронесут его по улицам Сен-Дени, северного пригорода Парижа.

Источник фото: Reuters

В пятницу, 26 июля, состоится церемония открытия Олимпийских игр в столице Франции – Париже.

Как сообщает издание «France 24», бывший президент НОК Украины Сергей Бубка и американский рэпер Снуп Догг будут факелоносцами олимпийского огня перед мероприятием. Также к ним присоединятся французская актриса Летиция Каста и рэпер MC Solaar.

Они пронесут его по улицам Сен-Дени, северного пригорода Парижа, где расположены Олимпийский стадион и центр водных видов спорта, рассказал мэр города Матье Анотин.

Эстафета огня будет не единственным появлением рэпера Снупа Догга на Играх-2024, поскольку он также будет олимпийским комментатором американского телеканала «NBC».

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