Сергій Бубка та репер Снуп Догг понесуть олімпійський вогонь у Франції

Вони пронесуть його вулицями Сен-Дені, північного передмістя Парижа.

Джерело фото: Reuters

У п’ятницю, 26 липня, відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор у столиці Франції – Парижі.

Як повідомляє видання «France 24», колишній президент НОК України Сергій Бубка та американський репер Снуп Догг будуть факелоносцями олімпійського вогню перед заходом. Також до них приєднаються французька актриса Летиція Каста та репер MC Solaar.

Вони пронесуть його вулицями Сен-Дені, північного передмістя Парижа, де розташовані Олімпійський стадіон і центр водних видів спорту, розповів мер міста Матьє Анотін.

Естафета вогню буде не єдиною появою репера Снуп Догга на Іграх-2024, оскільки він також буде олімпійським коментатором американського телеканалу «NBC».

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