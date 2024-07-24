Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Паспортні сервіси за кордоном відновили оформлення закордонних паспортів, але чоловікам треба мати QR-код у Резерв+

15:33, 24 липня 2024
Закордонні підрозділи ДП «Документ» з 24 липня почали знов оформлювати закордонні паспорти.
Паспортні сервіси за кордоном відновили оформлення закордонних паспортів, але чоловікам треба мати QR-код у Резерв+
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Закордонні філії ДП «Документ» з 24 липня відновили прийом заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків.

Втім, для отримання послуг, вказаній категорії громадян необхідно здійснити верифікацію через додаток «Резерв+» за допомогою QR-коду. Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.

Здійснити подачу заяв-анкет на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина), у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща), Мадриді, Валенсії (Іспанія), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина) та Мілані (Італія).

Перелік центрів та графік роботи на офіційному веб-сайті ДП «Документ».

Перелік послуг для громадян у закордонних підрозділах:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Уряд передбачив постановку на військовий облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, які були зняті з військового обліку у звʼязку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, без особистого прибуття до ТЦК. Тобто, дистанційно.

Нагадаємо, за раніше «Судово-юридична газета» писала, що паспортні сервіси за кордоном відновили «живі черги» на подачу заяв-анкет.

Крім того, 4 червня Кабмін ухвалив рішення, яким пролонгується дія експериментального проекту, що дозволяє ДП «Документ» приймати заяви для оформлення документів за кордоном.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава вимагає зняти гриф державної таємниці зі справи про «зливи» у НАБУ

Гізо Углава звернувся до НАБУ і САП, щоб зняти гриф секретності з даних кримінального провадження про витоки інформації з НАБУ.

Прокурора звільнили за те, що він пішов з роботи і більше не повернувся

Причина дивної поведінки прокурора столичної прокуратури залишилася невідомою

Визнання судом протиправною частини припису про усунення виявлених порушень, не є підставою для визнання в цілому протиправною постанови про накладення штрафу – Верховний Суд

Визнання судом протиправною частини припису про усунення виявлених порушень, не є підставою для визнання в цілому протиправною відповідної постанови про накладення штрафу: позиція Верховного Суду.

Особливості проведення контрольних заходів Мінкульту стосовно захисту історичної спадщини – позиція Верховного Суду

Верховний Суд висловився стосовно непоширення дії закону про державний контроль у сфері господарської діяльності на правовідносини, що виникають у зв`язку зі здійсненням заходів охорони культурної спадщини.

Мобілізували заброньованого – суд скасував наказ начальника ТЦК про призов і зобов’язав військову частину звільнити чоловіка з військової служби

ТЦК призвав чоловіка, який мав бронювання від мобілізації, а військова частина відмовила у звільненні з військової служби, бо бронювання не є підставою для звільнення – суд скасував рішення ТЦК і зобов’язав військову частину звільнити зі служби позивача.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Макаров
    Олег Макаров
    секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду