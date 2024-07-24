Паспортні сервіси за кордоном відновили оформлення закордонних паспортів, але чоловікам треба мати QR-код у Резерв+

Закордонні підрозділи ДП «Документ» з 24 липня почали знов оформлювати закордонні паспорти.

Закордонні філії ДП «Документ» з 24 липня відновили прийом заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків.

Втім, для отримання послуг, вказаній категорії громадян необхідно здійснити верифікацію через додаток «Резерв+» за допомогою QR-коду. Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим.

Здійснити подачу заяв-анкет на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина), у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща), Мадриді, Валенсії (Іспанія), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина) та Мілані (Італія).

Перелік центрів та графік роботи на офіційному веб-сайті ДП «Документ».

Перелік послуг для громадян у закордонних підрозділах:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Уряд передбачив постановку на військовий облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, які були зняті з військового обліку у звʼязку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, без особистого прибуття до ТЦК. Тобто, дистанційно.

Нагадаємо, за раніше «Судово-юридична газета» писала, що паспортні сервіси за кордоном відновили «живі черги» на подачу заяв-анкет.

Крім того, 4 червня Кабмін ухвалив рішення, яким пролонгується дія експериментального проекту, що дозволяє ДП «Документ» приймати заяви для оформлення документів за кордоном.

Автор: Наталя Мамченко

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