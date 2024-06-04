Українці за кордоном знову зможуть подавати заяви до ДП «Документ» для оформлення паспортів

Уряд продовжив роботу паспортного сервісу ДП «Документ» для українців за кордоном.

У вівторок, 4 червня, Кабмін ухвалив рішення, яким пролонгується дія експериментального проекту, що дозволяє ДП «Документ» приймати заяви для оформлення документів за кордоном. Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що цей проект впроваджувався Державною міграційною службою з метою надання послуг з оформлення паспортних документів українцям, які перебувають за кордоном. Проект був впроваджений у 2022 році та мав завершити свою дію наприкінці червня поточного року.

У відомств додають, що рішенням Уряду роботу ДП «Документ» продовжено ще на 6 місяців.

Раніше ми писали, що Паспортні сервіси за кордоном відновили «живі черги» на подачу заяв-анкет.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.