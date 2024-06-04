Практика судів
  1. В Україні

Українці за кордоном знову зможуть подавати заяви до ДП «Документ» для оформлення паспортів

14:39, 4 червня 2024
Уряд продовжив роботу паспортного сервісу ДП «Документ» для українців за кордоном.
Українці за кордоном знову зможуть подавати заяви до ДП «Документ» для оформлення паспортів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 4 червня, Кабмін ухвалив рішення, яким пролонгується дія експериментального проекту, що дозволяє ДП «Документ» приймати заяви для оформлення документів за кордоном. Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначається, що цей проект впроваджувався Державною міграційною службою з метою надання послуг з оформлення паспортних документів українцям, які перебувають за кордоном. Проект був впроваджений у 2022 році та мав завершити свою дію наприкінці червня поточного року.

У відомств додають, що рішенням Уряду роботу ДП «Документ» продовжено ще на 6 місяців.

Раніше ми писали, що Паспортні сервіси за кордоном відновили «живі черги» на подачу заяв-анкет.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя повідомила у Вищу раду правосуддя про те, що матеріали її суддівського досьє стали доступні сторонній особі

У Черкасах учасник судового процесу спробувала створити конфлікт інтересів.

Кабмін схвалив Матрицю реформ і порядок перевірки виконання Україною зобов’язань перед міжнародними партнерами – можна буде слідкувати за реформами онлайн

У реальному часі можна буде побачити хід виконання Україною зобов’язань перед донорами щодо антикорупційної політики, реформи правоохоронних органів, судової реформи.

Прокурори та поліцейські будуть вчити англійську мову – Рада ухвалила закон

Рада прийняла закон про застосування англійської мови в Україні

Студента іноземного вишу забрали до ТЦК і зарахували до списків особового складу за один день – суд визнав незаконними дії ТЦК

Студент апелював до того, що навчається за кордоном та має відстрочку, а також визнаний обмежено придатним, але його забрали до ТЦК – суд визнав незаконним рішення щодо призову.

Кабмін продовжив строк дії відстрочок від призову в зв’язку з бронюванням на 3 місяці

Відстрочки у зв’язку з бронюванням, яке надано за рішенням Мінекономіки, продовжені на 3 місяці.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Нінель Маринчак
    Нінель Маринчак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Балась
    Тетяна Балась
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Світлана Корой
    Світлана Корой
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олеся Чудак
    Олеся Чудак
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва