Збій в роботі ChatGPT: навіть Premium-користувачі мали проблеми з доступом

Користувачі по всьому світу почали масово повідомляти про проблеми з доступом до сайту OpenAI.

Джерело фото: Forbes

У вівторок, 4 червня, користувачі ChatGPT по всьому світу почали скаржитися на неможливість запустити чат від OpenAI у браузері Chrome.

За даними Down Detector, авторизовані користувачі під час спроб пошуку та запитів отримували повідомлення про «Внутрішню помилку сервера».

З проблемами підключення зіткнулися і Premium-передплатники.

Проте проблеми з доступом відчули не всі користувачі. Деякі продовжували використовувати сервіс у звичайному режимі, хоча відзначали, що деякі запити виконуються повільніше, а у відповідях іноді з'являються вигадані факти.

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