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$10 000 за місце другого водія: на Львівщині викрили канал переправляння ухилянтів за кордон

21:19, 4 червня 2024
Учасникам злочинної схеми поліцейські повідомили про підозру та ъм було обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
$10 000 за місце другого водія: на Львівщині викрили канал переправляння ухилянтів за кордон
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Львівщині поліцейські заблокували незаконний канал перетину кордону. До його організації причетні двоє мешканців області.

Зазначається, що зловмисники організовували чоловікам законні підстави для перетину кордону. Для цього оформляли їх водіями на фірму, яка займається міжнародними вантажними перевезеннями гуманітарної допомоги. Дані про осіб як другого водія вносили до відповідної бази. Вартість такої послуги - від 8 000 до 10 000 доларів за одне місце.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігурантів. Вилучили мобільні телефони, гроші, ID-карти іноземної країни з установчими даними українців, сім-карти операторів різних країн, чорнові записи тощо.

Двом учасника злочинної схеми поліцейські повідомили про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення 181 000 гривень застави кожному.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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