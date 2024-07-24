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Паспортные сервисы за границей возобновили оформление загранпаспортов, но мужчинам нужно иметь QR-код в Резерв+

15:33, 24 июля 2024
Зарубежные подразделения ГП «Документ» с 24 июля начали снова оформлять загранпаспорта.
Паспортные сервисы за границей возобновили оформление загранпаспортов, но мужчинам нужно иметь QR-код в Резерв+
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Зарубежные филиалы ГП «Документ» с 24 июля возобновили прием заявлений-анкет на оформление паспортных документов для мужчин.

Впрочем, для получения услуг указанной категории граждан необходимо осуществить верификацию через приложение «Резерв+» с помощью QR-кода. Подтверждение наличия действительных военно-учетных документов обязательно.

Осуществить подачу заявлений-анкет на оформление паспортных документов можно в Мюнхене, Берлине, Кельне (Германия), Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске (Польша), Мадриде, Валенсии (Испания), Праге (Чехия), Братиславе (Словакия) и (Италия).

Список центров и график работы на официальном веб-сайте ГП «Документ».

Перечень услуг для граждан в зарубежных подразделениях:

  • оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство предусмотрело постановку на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, снятых с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более 3 месяцев, без личного прибытия в ТЦК. То есть, дистанционно.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что паспортные сервисы за границей возобновили «живые очереди» на подачу заявлений-анкет.

Кроме того, 4 июня Кабмин принял решение, которым пролонгируется действие экспериментального проекта, разрешающего ГП «Документ» принимать заявления для оформления документов за рубежом.

Автор: Наталя Мамченко 

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