$10 000 взятки за уменьшение штрафа с 3,5 млн грн до 30 тыс грн: задержали чиновницу АМКУ

Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении руководительнице одного из отделов Южного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.
Отмечается, что подозреваемая потребовала у частного предпринимателя 10 000 долларов США за смягчение административных санкций из-за нарушения антимонопольного законодательства.
За эту сумму она обещала уменьшить размер штрафных санкций с 3,5 млн грн до 30 тыс грн и оттягивать решение о внесении предприятия в «черный список», что позволит потенциальное участие в будущих торгах.
В прокуратуре добавили, что должностному лицу избрана мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога.
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