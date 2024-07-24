$10 000 взятки за уменьшение штрафа с 3,5 млн грн до 30 тыс грн: задержали чиновницу АМКУ

Подозреваемая требовала у частного предпринимателя взятку за смягчение административных санкций из-за нарушения антимонопольного законодательства.

Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении руководительнице одного из отделов Южного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

Отмечается, что подозреваемая потребовала у частного предпринимателя 10 000 долларов США за смягчение административных санкций из-за нарушения антимонопольного законодательства.

За эту сумму она обещала уменьшить размер штрафных санкций с 3,5 млн грн до 30 тыс грн и оттягивать решение о внесении предприятия в «черный список», что позволит потенциальное участие в будущих торгах.

В прокуратуре добавили, что должностному лицу избрана мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

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