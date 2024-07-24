В Киеве будут искать пути восстановления и дальнейшего использования Житнего рынка

Для этого была создана рабочая группа, которую возглавит заместитель головы КГГА Валентин Мондриевский.

Источник фото: Укринформ

В столице создали рабочую группу по поиску путей приведения здания Житнего рынка, построенного еще в 1980 году, в надлежащее техническое состояние. Состав этой группы был утвержден соответствующим распоряжением Киевского городского головы.

В КГГА пишут, что рабочая группа под председательством заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского изучит вопросы приведения рынка к современному виду и его дальнейшего эффективного использования.

По его словам, в Европе есть достаточно примеров, где такие места благодаря инновационным решениям и инвестициям стали новыми городскими магнитами не только для местных жителей, но и для туристов.

Первое заседание рабочей группы, в которую вовлечены также представители общественности, состоится в ближайшее время. По результатам деятельности специалисты подготовят обобщенные предложения по предстоящему обновлению и концепции рынка и условиям вероятного конкурса аренды. Предложения предоставят Киевскому городскому голове.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.