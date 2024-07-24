У Києві шукатимуть шляхи відновлення та подальшого використання Житнього ринку

Для цього було створено робочу групу, яку очолить заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Джерело фото: Укрінформ

У столиці створили робочу групу з пошуку шляхів приведення будівлі Житнього ринку, який збудували ще в 1980 році, до належного технічного стану. Склад цієї групи затвердили відповідним розпорядженням Київського міського голови.

У КМДА пишуть, що робоча група під головуванням заступника голови КМДА Валентина Мондриївського вивчить питання щодо приведення ринку до сучасного вигляду та його подальшого ефективного використання.

За його словами, в Європі є достатньо прикладів, де такі місця завдяки інноваційним рішенням та інвестиціям стали новими міськими магнітами не тільки для місцевих мешканців, а й для туристів.

Перше засідання робочої групи, до якої залучені також представники громадськості, відбудеться найближчим часом. За результатами діяльності фахівці підготують узагальнені пропозиції щодо майбутнього оновлення і концепції ринку та щодо умов ймовірного конкурсу оренди. Пропозиції нададуть Київському міському голові.

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