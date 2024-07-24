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У Верховній Раді зареєстрували законопроект про скасування «автоматичного» продовження строку тримання під вартою під час війни

15:08, 24 липня 2024
За словами автора, законопроект спрямований на виконання рішення КСУ.
У Верховній Раді зареєстрували законопроект про скасування «автоматичного» продовження строку тримання під вартою під час війни
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У парламенті 23 липня зареєстровано законопроект 11436, яким пропонується виключити частину 6 статті 615 Кримінального процесуального кодексу.

Нагадаємо, Конституційний Суд визнав неконституційною норму КПК, яка дозволяє «автоматичне» продовження строку тримання під вартою під час війни. Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідне Рішення № 8-р(II)/2024 КСУ ухвалив 18 липня.

Йдеться про ч. 6 статті 615 КПК, якою встановлено, що «у разі закінчення строку дії ухвали суду про тримання під вартою та неможливості розгляду судом питання про продовження строку тримання під вартою в установленому цим Кодексом порядку обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вважається продовженим до вирішення відповідного питання судом, але не більше ніж на два місяці».

Таким чином, особа утримується під вартою без вмотивованого судового рішення, тобто рішення про утримання особи під вартою не вимагає обґрунтування судом.

Конституційний Суд України у своєму рішенні, серед іншого, зазначив, що під час законодавчого врегулювання питання продовження строку тримання під вартою особи у разі закінчення строку дії ухвали суду про тримання під вартою парламент має конституційний обов’язок запровадити таку нормативну конструкцію, яка до моменту усунення неможливості розгляду судом цього питання містила б гарантії запобігання заподіянню шкоди завданням кримінального провадження.

Законодавче регулювання цього питання потребує конкретизації поняття «неможливість судового розгляду» безпосередньо в контексті обставин, що виникли через широкомасштабну збройну агресію рф проти України, а також запровадження вимоги щодо розв’язання питання про продовження строку тримання особи під вартою невідкладно з моменту усунення обставин, які унеможливлювали судовий розгляд, але в будь-якому випадку протягом строку, що не перевищує 72 годин, установлених ч. 3 статті 29 Конституції України, після закінчення строку тримання під вартою, визначеного вмотивованим рішенням суду.

Конституційний Суд наголосив, що з’ясування судом конкретних обставин щодо тримання особи під вартою як запобіжного заходу у кожній справі є особливо важливим під час продовження строків тримання особи під вартою з огляду на те, що з плином часу обґрунтованість тримання особи під вартою як запобіжного заходу може вимагати вагомих і, ймовірно, нових аргументів. 

Нагадаємо, що суддями-доповідачами по цій справі виступили Василь Лемак і Віктор Городовенко.

Також у своєму Рішенні КСУ вказав, що Конституцією та актами, якими введено воєнний стан на всій території України і, відповідно, механізм обмеження конституційних прав і свобод в умовах воєнного стану, не визначено можливості обмеження прав і свобод, які гарантовано у статті 29 (право на свободу та особисту недоторканність), статті 55 (право на судовий захист), статті 62 (презумпція невинуватості), статті 63 (право на захист) Конституції. 

Автор: Наталя Мамченко 

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