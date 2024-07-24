В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене «автоматического» продления срока содержания под стражей во время войны

По словам автора, законопроект направлен на выполнение решения КСУ.

В парламенте 23 июля зарегистрирован законопроект 11436, которым предлагается исключить часть 6 статьи 615 Уголовного процессуального кодекса.

Напомним, Конституционный Суд признал неконституционной норму УПК, разрешающую «автоматическое» продление срока содержания под стражей во время войны. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», соответствующее решение №8-р(II)/2024 КСУ принял 18 июля.

Речь идет о ч. 6 статьи 615 УПК, которой установлено, что «в случае истечения срока действия определения суда о содержании под стражей и невозможности рассмотрения судом вопроса о продлении срока содержания под стражей в установленном настоящим Кодексом порядке избранная мера пресечения в виде содержания под стражей считается продленной до решения соответствующего вопроса судом, но не более чем на два месяца».

Таким образом, лицо содержится под стражей без мотивированного судебного решения, то есть решение о содержании под стражей не требует обоснования судом.

Конституционный Суд Украины в своем решении, среди прочего, отметил, что во время законодательного урегулирования вопроса продления срока содержания под стражей лица в случае истечения срока действия определения суда о содержании под стражей парламент имеет конституционную обязанность ввести такую ​​нормативную конструкцию, которая до момента устранения невозможности рассмотрения судом этого вопроса содержала бы гарантии предотвращения причинения вреда задачам уголовного производства.

Законодательное регулирование этого вопроса требует конкретизации понятия «невозможность судебного разбирательства» непосредственно в контексте обстоятельств, возникших из-за широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины, а также введения требования по решению вопроса о продлении срока содержания под стражей безотлагательно с момента устранения обстоятельств, которые делали невозможным судебное разбирательство, но в любом случае в течение срока, не превышающего 72 часов, установленных ч. 3 статьи 29 Конституции Украины, по истечении срока содержания под стражей, определенного мотивированным решением суда.

Конституционный Суд подчеркнул, что выяснение судом конкретных обстоятельств относительно содержания под стражей как меры пресечения по каждому делу особенно важно при продлении сроков содержания под стражей, учитывая, что со временем обоснованность содержания под стражей как меры пресечения. может требовать весомых и, вероятно, новых аргументов.

Напомним, что судьями-докладчиками по этому делу выступили Василий Лемак и Виктор Городовенко.

Также в своем Решении КСУ указал, что Конституцией и актами, которыми введено военное положение на всей территории Украины и, соответственно, механизм ограничения конституционных прав и свобод в условиях военного положения, не определены возможности ограничения прав и свобод, гарантированных в статье 29 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 55 (право на судебную защиту), статьи 62 (презумпция невиновности), статьи 63 (право на защиту) Конституции.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.