$10 000 хабаря за зменшення штрафу з 3,5 млн грн до 30 тис грн: затримали посадовицю АМКУ

Підозрювана вимагала у приватного підприємця хабар за пом’якшення адміністративних санкцій через порушення антимонопольного законодавства.

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру керівниці одного з відділів Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Зазначається, що підозрювана вимагала у приватного підприємця 10 000 доларів США за пом’якшення адміністративних санкцій через порушення антимонопольного законодавства.

За цю суму вона обіцяла зменшити розмір штрафних санкцій з 3,5 млн грн до 30 тис грн та відтягувати рішення щодо внесення підприємства до «чорного списку», що унеможливить потенційну участь у майбутніх торгах.

У прокуратурі додали, що посадовиці обрано запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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