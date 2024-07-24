У війську існують дещо особливі правила проходження відпустки.

Фото: 1.zt.ua

Закарпатський ОТЦК та СП нагадав особливості військової відпустки.

По-перше, як і багато для чого в армії, тут діє «правило рапорта» – вам спочатку потрібно написати рапорт на ім’я безпосереднього командира із клопотанням перед вищим командуванням.

В рапорті потрібно зазначити:

- вид відпустки;

- тривалість відпустки в календарних днях;

- потреба виплати грошової допомоги на оздоровлення;

- адреса, за якою буде проводитися відпустка, та контактний номер телефону для оповіщення;

- вид транспорту, обраний для слідування у відпустку, тривалість часу для проїзду до місця проведення відпустки в межах України та у зворотному напрямку, який потрібен з огляду на віддаленість місця проведення відпустки;

- пропозиція щодо тимчасового покладання на час відпустки виконання обов’язків військовослужбовця на іншу посадову особу (за потреби).

Після погодження, ви отримаєте відпускний квиток встановленого взірця.

По-друге, після прибуття до місця проведення відпустки потрібно не забути дещо важливе – військовослужбовці зобов'язані стати на облік, а в разі вибуття – знятися з обліку в порядку, визначеному Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

На облік потрібно встати:

- в органі управління Військової служби правопорядку (ВСП) у гарнізоні;

- або у найближчому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат).

Якщо місце відпустки віддалене від відділу ВСП або ТЦК та СП на відстань понад 30 км, військовослужбовець може стати або знятися з обліку в органі місцевого самоврядування.

За день перед вибуттям до місця служби потрібно знятися з обліку.

Про час взяття на облік і зняття з нього на відпускній картці або посвідченні про відрядження роблять відповідну позначку.

При зміні адреси, одержанні дозволу на подовження відпустки у зв’язку з хворобою чи з інших причин, що затримують вчасний виїзд, військовослужбовці мають негайно повідомити про це орган управління Військової служби правопорядку або ТЦК та СП, де вони стали на облік.

Військовослужбовець, який не вибув до зазначеного в рапорті місця проведення відпустки або не в змозі надати підтвердження постановки на облік, прибуває до військової частини наступного дня після закінчення строку відпустки.

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