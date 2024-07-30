У Києві крадія генератора з магазину «застукав» чоловік у вікні

Небайдужий чоловік побачив у вікно, як невідомий викрав генератор з магазину, і звернувся до поліції.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

У поліцію днями на лінію 112 надійшов виклик про крадіжку у Дарницькому районі.

Як повідомили у Патрульній поліції, зателефонував заявник, який розповів, що побачив у вікно, як невідомий викрав генератор з магазину. Відтак, правоохоронці передали орієнтування та розпочали пошуки лиходія.

Обстеживши прилеглі території, поліцейські виявили ймовірного зловмисника.За словами поліції, чоловік спробував втекти, однак правоохоронці його наздогнали та затримали.

Для подальшого з'ясування усіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Не так давно у поліції уже повідомляли, що у Києві у закладі харчування хотіли викрасти генератор.

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