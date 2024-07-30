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У Києві на Позняках озеро очистили сорбентом, який поглинає нафту

11:57, 30 липня 2024
Раніше на поверхні озера зʼявились яскраво забарвлені плями, проби води уже передали до лабораторії.
У Києві на Позняках озеро очистили сорбентом, який поглинає нафту
Джерело фото: відео КП «Плесо»
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У столиці фахівці Фахівці очистили озеро Жандарка в Дарницькому районі Києва з використанням сорбенту, який поглинає нафту. Про це повідомляє КП «Плесо».

Раніше на поверхні озера зʼявилися яскраво забарвлені плями. Фахівці відібрали проби води та передали до лабораторії для проведення хімічного та біологічного аналізу. Водночас встановлюється можливе джерело забруднення.

«Сорбент “Еколан-М” є ефективним засобом для ліквідації нафтових плям на водних поверхнях. Його використання дозволяє оперативно усувати забруднення, що забезпечує чистоту водних ресурсів», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці продовжуватимуть моніторинг стану озера та вживатимуть необхідні заходи для збереження його екологічного стану.

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