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В Киеве на Позняках озеро очистили сорбентом, поглощающим нефть

11:57, 30 июля 2024
Ранее на поверхности озера появились ярко окрашенные пятна, пробы воды уже передали в лабораторию.
В Киеве на Позняках озеро очистили сорбентом, поглощающим нефть
Источник фото: видео КП «Плесо»
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В столице специалисты очистили озеро Жандарка в Дарницком районе Киева с использованием сорбента, поглощающего нефть. Об этом сообщает КП «Плесо».

Ранее на поверхности озера появились ярко окрашенные пятна. Специалисты отобрали пробы воды и передали в лабораторию для химического и биологического анализа. В то же время устанавливается возможный источник загрязнения.

«Сорбент “Эколан-М” является эффективным средством для ликвидации нефтяных пятен на водных поверхностях. Его использование позволяет оперативно устранять загрязнения, что обеспечивает чистоту водных ресурсов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты будут продолжать мониторинг состояния озера и принимать необходимые меры для сохранения его экологического состояния.

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