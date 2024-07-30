В Одесі перейменують близько сотні топонімів, зокрема, бульвар Жванецького, вулиці Бабеля та Ільфа і Петрова

В Одесі планують перейменувати десятки вулиць на честь українських героїв.

В Одесі планують перейменувати 84 вулиці, в тому числі, названі на честь українських героїв. Підставою для цього є необхідність деколонізації та позбавлення символів, що пов'язані з країною-агресором або тоталітарними режимами. Серед них Бульвар Жванецького, вулиці Ільфа і Петрова, Бабеля, Паустовського, площа Толбухіна і провулок Ляпунових. Усі вони містять імперську символіку або потрапляють під закон про деколонізацію. «Думська» опублікувала фото розпорядження начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, яким затверджено перейменування низки вулиць і площ в Одесі.

Згідно з розпорядженням від 26 липня, проспект Добровольського буде перейменовано на проспект Князя Володимира Великого, а площа Думська, де знаходиться мерія Одеси, отримає назву Біржова. Пропонується перейменувати проспект Гагаріна на проспект Лесі Українки, а бульвар в честь письменника Михайла Жванецького на бульвар Військово-Морських сил.

Вулиця Ільфа і Петрова отримає назву на честь Сім’ї Глодан, яка трагічно загинула під час ракетного удару рф у квітні 2022 року. Вулиця Бабеля, названа на честь одесита Ісаака Бабеля, буде перейменована на честь Дмитра Іванова.

Крім того, розглядається можливість демонтажу монумента російському поету Олександру Пушкіну, розташованого в історичному центрі Одеси. Це рішення є частиною ширшої ініціативи з деколонізації міста та вшанування українських героїв.

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