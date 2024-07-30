Укренерго закликало українців, щоб вони використовували електроенергію вдень, а не ввечері

Однак що робити з тим, що українці в день знаходяться на роботі, в Укренерго не роз’яснили.

Джерело фото: nzl.theukrainians.org

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький звернувся до українців із проханням звикати до ощадливого використання електроенергії у ранкові та вечірні години, особливо, це знадобиться восени та взимку.

«Звикайте до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері. Ця звичка всім нам знадобиться восени і взимку», — заявив Кудрицький.

Голова «Укренерго» пояснив, що в денні години найбільша сонячна активність і комфортна температура для роботи сонячних станцій, тож українців просять перенести споживання електроенергії саме на ці години.

«До всіх одне прохання — якщо є можливість, переносьте енергоспоживання наразі на денні години, з 11 до 15», – зазначив Кудрицький.

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