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30 июля: праздники, именины и важные события дня

09:33, 30 июля 2024
30 июля отмечают Международный день дружбы.
30 июля: праздники, именины и важные события дня
Источник фото: glavcom.ua
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30 июля отмечается несколько праздников: Международный день дружбы, Всемирный день вышивки, День цветных напитков, День «Поделитесь объятиями» и Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

Международный день дружбы - это особый праздник, который был основан ООН в 2011 году и отмечается по всему миру. Он призван напомнить о важности дружбы между народами и культурами.

В церковном календаре 30 июля - день памяти святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других. Сила был одним из апостолов от 70, которые служили вместе с апостолом Павлом и позже стал епископом в Коринфе.

Именины сегодня празднуют: Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим и Павел.

В этот день родились:

- 1914 год - выдающийся украинский хоровой дирижер и педагог Павел Муравский;

- 1928 год - украинский живописец Богдан Жружинец;

- 1972 год - украинский кинорежиссер, актер, оператор, продюсер, музыкант и скульптор Олесь Санин.

Исторические события 30 июля:

- 1502 год - Христофор Колумб впервые встретил представителей народа майя;

- 1793 год - начало строительства Йорка (ныне Торонто) в Канаде;

- 1895 год - во Львове открыт музей Научного Общества имени Т. Шевченко;

- 1900 год - в Великобритании запрещен детский труд в шахтах;

- 1920 год - создана Украинская Военная Организация под руководством Евгения Коновальца;

- 1956 год - на американских долларах появился лозунг «In God We Trust»;

- 1974 год - Квебек объявил французский язык единственным официальным;

- 1984 год - на телеканале NBC начался показ сериала «Санта-Барбара»;

- 2016 год - американский парашютист Люк Айкинс совершил первый в истории прыжок с высоты 7600 м без парашюта.

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