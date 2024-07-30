Турция приняли закон, который сократит количество бездомных животных

Парламент Турции принял закон о создании новых приютов для бездомных животных.

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Парламент Турции принял новый закон, направленный на уменьшение количества бездомных животных на улицах путем сооружения дополнительных приютов. Об этом сообщает Reuters.

Законопроект, инициированный «Партией справедливости и развития» президента Реджепа Тайипа Эрдогана, предусматривает активизацию строительства новых приютов для бездомных животных. Муниципалитеты должны будут выделить не менее 0,3% своих бюджетов на эти приюты.

Предыдущее законодательство обязывало местные власти организовывать кампании стерилизации и вакцинации бездомных собак, после чего животные отпускались на те же территории. Новая инициатива также предусматривает, что собаки, которые создают угрозу для окружающих или имеют неизлечимые болезни, будут отлавливаться и подлежать эвтаназии.

Зоозащитники критикуют новый закон, утверждая, что более эффективным решением было бы акцентирование на стерилизации, что в перспективе привело бы к уменьшению количества бездомных животных. Эти дискуссии сопровождаются протестами и акциями.

В Турции насчитывается около 4 миллионов бездомных собак, часть из которых получает пищу от местных жителей. Сейчас в стране функционирует 322 приюта, которые могут вместить около 105 тысяч собак. За последние 20 лет местные власти стерилизовали около 2,5 миллиона уличных собак.

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