Турция приняли закон, который сократит количество бездомных животных

Парламент Турции принял новый закон, направленный на уменьшение количества бездомных животных на улицах путем сооружения дополнительных приютов. Об этом сообщает Reuters.
Законопроект, инициированный «Партией справедливости и развития» президента Реджепа Тайипа Эрдогана, предусматривает активизацию строительства новых приютов для бездомных животных. Муниципалитеты должны будут выделить не менее 0,3% своих бюджетов на эти приюты.
Предыдущее законодательство обязывало местные власти организовывать кампании стерилизации и вакцинации бездомных собак, после чего животные отпускались на те же территории. Новая инициатива также предусматривает, что собаки, которые создают угрозу для окружающих или имеют неизлечимые болезни, будут отлавливаться и подлежать эвтаназии.
Зоозащитники критикуют новый закон, утверждая, что более эффективным решением было бы акцентирование на стерилизации, что в перспективе привело бы к уменьшению количества бездомных животных. Эти дискуссии сопровождаются протестами и акциями.
В Турции насчитывается около 4 миллионов бездомных собак, часть из которых получает пищу от местных жителей. Сейчас в стране функционирует 322 приюта, которые могут вместить около 105 тысяч собак. За последние 20 лет местные власти стерилизовали около 2,5 миллиона уличных собак.
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