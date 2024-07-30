Туреччина прийняли закон, який скоротить кількість безпритульних тварин

Парламент Туреччини ухвалив закон про створення нових притулків для бездомних тварин.

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Парламент Туреччини ухвалив новий закон, спрямований на зменшення кількості безпритульних тварин на вулицях шляхом спорудження додаткових притулків. Про це повідомляє Reuters.

Законопроект, ініційований «Партією справедливості та розвитку» президента Реджепа Таїпа Ердогана, передбачає активізацію будівництва нових притулків для бездомних тварин. Муніципалітети повинні будуть виділити не менше 0,3% своїх бюджетів на ці притулки.

Попереднє законодавство зобов’язувало місцеву владу організовувати кампанії стерилізації та вакцинації безпритульних собак, після чого тварини відпускалися на ті ж території. Нова ініціатива також передбачає, що собаки, які створюють загрозу для оточуючих або мають невиліковні хвороби, будуть відловлюватися і підлягати евтаназії.

Зоозахисники критикують новий закон, стверджуючи, що ефективнішим рішенням було б акцентування на стерилізації, що в перспективі призвело б до зменшення кількості безпритульних тварин. Ці дискусії супроводжуються протестами та акціями.

В Туреччині налічується близько 4 мільйонів безпритульних собак, частина з яких отримує їжу від місцевих мешканців. Нині в країні функціонує 322 притулки, що можуть вмістити близько 105 тисяч собак. За останні 20 років місцева влада стерилізувала близько 2,5 мільйона вуличних собак.

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