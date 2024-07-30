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Загибель людей біля закритого укриття у Києві: суд визнав колишнього сторожа винним у смерті трьох осіб

13:27, 30 липня 2024
Чотири роки у в’язниці проведе колишній сторож за загибель трьох осіб через відмову відкрити укриття під час тривоги.
Загибель людей біля закритого укриття у Києві: суд визнав колишнього сторожа винним у смерті трьох осіб
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Деснянський районний суд Києва визнав колишнього сторожа столичної поліклініки Вадима Мошкіна винним у залишенні людей у небезпеці, що призвело до їхньої смерті. Суд призначив Мошкіну чотири роки тюремного покарання. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Згідно з вироком, Мошкін, який працював охоронцем КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3», не відчинив двері укриття під час сигналу «повітряна тривога» в ніч на 1 червня 2023 року. Це рішення стало фатальним для трьох осіб, які не змогли знайти укриття під час ракетного обстрілу Києва російськими військами. Серед загиблих була 9-річна дівчинка.

Прокурори Деснянської окружної прокуратури довели, що Мошкін, маючи можливість надати допомогу, навмисно залишив людей без захисту, що призвело до їхньої загибелі. За цим фактом йому було пред’явлено обвинувачення за частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України.

Смерть дитини стала обставиною, що обтяжує покарання відповідно до статті 67 КК України. Обвинувачений не визнав своєї вини і не висловив каяття у вчиненому кримінальному правопорушенні.

Раніше Апеляційний суд відпустив охоронця поліклініки, який не відчинив двері в укриття, під нічний домашній арешт, хоча 3 червня Голосіївський районний суд Києва відправив Мошкіна під арешт. На засіданні він визнав провину, але сказав, що не встиг відкрити укриття – ракети прилетіли надто швидко після оголошення повітряної тривоги.

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