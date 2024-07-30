АРМА шукає оцінювача майна ТРЦ Gulliver

АРМА оголосило конкурс на відбір оцінювача ТРЦ Gulliver та вже оглядає офісні приміщення.

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Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на відбір оцінювача ТРЦ Gulliver та вже оглядає офісні приміщення.

Як зазначається, за результатами засідання Комісії з питань проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності АРМА оголосило конкурс з відбору оцінювача ТРЦ.

Прийом документів для потенційних оцінювачів триватиме до 15:00 12 серпня.

Водночас, триває системна робота щодо огляду активу працівниками АРМА. Агентством вже створено робочу групу, до якої залучено працівників центрального апарату та Центральне міжрегіональне територіальне управління АРМА (м. Київ).

Торговельно-офісний центр з об'єктами громадського призначення та паркінгом, загальна площа яких складає майже 152 тис. кв. метрів, переданий до АРМА ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва.

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