АРМА ищет оценщика имущества ТРЦ Gulliver

АРМА объявило конкурс на отбор оценщика ТРЦ Gulliver и уже осматривает офисные помещения.

Агентство по розыску и менеджменту активов объявило конкурс на отбор оценщика ТРЦ Gulliver и уже осматривает офисные помещения.

Как отмечается, по результатам заседания Комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора субъектов оценочной деятельности АРМА объявило конкурс по отбору оценщика ТРЦ.

Прием документов для потенциальных оценщиков продлится до 15:00 12 августа.

В то же время продолжается системная работа по осмотру актива работниками АРМА. Агентством уже создана рабочая группа, в которую привлекли работников центрального аппарата и Центральное межрегиональное территориальное управление АРМА (г. Киев).

Торгово-офисный центр с объектами общественного назначения и паркингом, общая площадь которых составляет около 152 тыс. кв. метров, передан в АРМА определением Шевченковского районного суда города Киева.

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