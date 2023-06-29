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  1. В Україні

Апеляційний суд відпустив охоронця поліклініки, який не відчинив двері в укриття, під нічний домашній арешт

17:15, 29 червня 2023
Київський апеляційний суд відпустив під нічний домашній арешт охоронця поліклініки № 3 Вадима Мошкіна, який 1 червня під час обстрілу столиці не відчинив укриття.
Апеляційний суд відпустив охоронця поліклініки, який не відчинив двері в укриття, під нічний домашній арешт
Фото: graty.me
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Київський апеляційний суд відпустив під нічний домашній арешт охоронця поліклініки № 3 Вадима Мошкіна, який не відкрив укриття у ніч на 1 червня під час обстрілу столиці.

Про це повідомляє видання «Ґрати».

Зазначається, що адвокат сторожа просив відпустити Мошкіна під особисте зобов'язання з'являтися до суду та слідчого. Він заявив, що сторож не сховається і не завадить слідству. Прокурор у свою чергу наполягав на тому, що рішення про арешт законне і його треба залишити в силі.

Нагадаємо, Вадима Мошкіна, охоронця поліклініки № 3 у Деснянському районі Києва підозрюють у тому, що він залишив людей у небезпеці, що призвело до їх загибелі.

1 червня під час обстрілу Києва він не відкрив двері в укриття поліклініки. Тоді уламки ракети впали біля поліклініки. Загинули дві жінки та 8-річна дівчинка, які намагалися потрапити у притулок.

3 червня Голосіївський районний суд Києва відправив Мошкіна під арешт. На засіданні він визнав провину, але сказав, що не встиг відкрити укриття – ракети прилетіли надто швидко після оголошення повітряної тривоги.

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