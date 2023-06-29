Апелляционный суд отпустил охранника поликлиники, не открывшего дверь до укрытия, под ночной домашний арест

Киевский апелляционный суд отпустил под ночной домашний арест охранника поликлиники №3 Вадима Мошкина, который 1 июня во время обстрела столицы не открыл укрытие.

Фото: graty.me

Киевский апелляционный суд отпустил под ночной домашний арест охранника поликлиники № 3 Вадима Мошкина, не открывшего укрытие в ночь на 1 июня во время обстрела столицы.

Об этом сообщает издание «Ґрати».

Отмечается, что адвокат сторожа просил отпустить Мошкина под личное обязательство являться в суд и к следователю. Он заявил, что сторож не скроется и не помешает следствию. Прокурор в свою очередь настаивал на том, что решение об аресте законно и его нужно оставить в силе.

Напомним, Вадима Мошкина, охранника поликлиники № 3 в Деснянском районе Киева подозревают в том, что он оставил людей в опасности, что привело к их гибели.

1 июня во время обстрела Киева он не открыл дверь в укрытие поликлиники. Тогда обломки ракеты упали возле поликлиники. Погибли две женщины и 8-летняя девочка, пытавшиеся попасть в приют.

3 июня Голосеевский районный суд Киева отправил Мошкина под арест. На заседании он признал вину, но сказал, что не успел открыть укрытие – ракеты прилетели слишком быстро после объявления воздушной тревоги.

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