Возобновление работы Белозерского райсуда Херсонской области отсрочено до 1 августа

Херсонский городской суд продолжит рассмотрение дел, поступивших до 31 июля 2023 включительно.

В четверг, 29 июня, Высший совет правосудия провел очередное заседание и обнародовал результаты рассмотрения вопросов повестки дня. Об этом сообщает ВСП.

В частности, было решено отсрочить до 1 августа возобновление работы Белозерского райсуда Херсонской области. Также на заседании ВСП решили, что Херсонский городской суд продолжит рассмотрение дел, поступивших до 31 июля 2023 включительно.

«В заседании Высшего совета правосудия приняли участие 11 членов Совета: Г.Усик, Д.Лукьянов, А.Блаживская, Ю.Бокова, С.Бурлаков, А.Кандзюба, А.Котелевец, А.Мельник, М.Мороз, И.Плахтий, А.Сасевич.

Высший совет правосудия решил отсрочить до 1 августа 2023 начало возобновления работы Белозерского районного суда Херсонской области, определенное пунктом 1 распоряжения Председателя Верховного Суда от 10 января 2023 № 2 «О возобновлении работы и изменении территориальной подсудности судебных дел судов Херсонской области».

Херсонскому городскому суду Херсонской области продолжить рассмотрение дел, поступивших до 31 июля 2023 года включительно на рассмотрение этого суда в порядке, определенном частью седьмой статьи 147 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», и в соответствии с решением Высшего совета правосудия от 30 мая 2023 г. года № 566/0/15-23», — отметили в ВСП.

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