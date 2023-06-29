Відновлення роботи Білозерського райсуду Херсонської області відтерміновано до 1 серпня

Херсонський міський суд продовжить розгляд справ, які надійшли до 31 липня 2023 року включно.

У четвер, 29 червня, Вища рада правосуддя провела чергове засідання і оприлюднила результати розгляду питань порядку денного. Про це повідомляє ВРП.

Зокрема, було вирішено відтермінувати до 1 серпня відновлення роботи Білозерського райсуду Херсонської області. Також на засіданні ВРП вирішили, що Херсонський міський суд продовжить розгляд справ, які надійшли до 31 липня 2023 року включно.

«У засіданні Вищої ради правосуддя взяли участь 11 членів Ради: Г.Усик, Д.Лук’янов, О.Блажівська, Ю.Бокова, С.Бурлаков, О.Кандзюба, А.Котелевець, О.Мельник, М.Мороз, І.Плахтій, О.Сасевич.

Вища рада правосуддя вирішила відтермінувати до 1 серпня 2023 року початок відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області, визначений пунктом 1 розпорядження Голови Верховного Суду від 10 січня 2023 року № 2 «Про відновлення роботи та зміну територіальної підсудності судових справ судів Херсонської області».

Херсонському міському суду Херсонської області продовжити розгляд справ, які надійшли до 31 липня 2023 року включно на розгляд цього суду у порядку, визначеному частиною сьомою статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», та відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 30 травня 2023 року № 566/0/15-23», — зазначили у ВРП.

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