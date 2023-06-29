Київ не відчує наслідків у разі ядерного теракту на ЗАЕС, – Ляшко

У МОЗ розповіли, чи столиця відчує на собі наслідки ядерного теракту на ЗАЕС, якщо росіяни наважаться на цей злочин.

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Київ не відчує наслідків ядерного вибуху на ЗАЕС, якщо росіяни наважаться здійснити цей теракт. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, столиця перебуває поза межами потенційного впливу ядерної загрози на ЗАЕС.

Також він додав, що МОЗ розробило та перевірило системи сповіщення, які працюватимуть у разі вибуху на випадок подібних ситуацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про можливі наслідки теракту на ЗАЕС.

Окрім цього, у Міненерго заявили, що в Україні проведуть масштабні навчання з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС.

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