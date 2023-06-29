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Рада одобрила законопроект об отмене ежемесячной отчетности получателей гуманитарной помощи

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену обязательной отчетности для получателей гуманитарной помощи и закрепляющий упрощенный порядок ее ввоза.

Рада разрешила предоставлять платные услуги в СИЗО

Предусматривается привлечение Нацгвардии к прекращению групповых противоправных действий, осужденных в колонии, а также предоставление платных услуг в СИЗО.

Рада разрешила передачу данных пациентов из системы здравоохранения с ограничениями: куда и с какой целью

Закон предусматривает передачу персональных данных пациентов из электронной системы здравоохранения (кроме медицинской информации) в Единый государственный демографический реестр, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и/или Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков с целью проведения сверки информации о пациентах.

Президент сможет возвращать представления о назначении судей: в Раду внесли проект во исполнение решения СНБО

Верховной Раде во исполнение решения СНБО предлагается определить особенности назначения на должность судьи во время войны.

Госорганы и юрлица должны будут зарегистрироваться в Электронном суде, — Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон об обязательной регистрации электронных кабинетов участников судебных процессов.

  1. В Украине

Киев не ощутит последствий в случае ядерного теракта на ЗАЭС, – Ляшко

16:45, 29 июня 2023
В Минздраве рассказали, почувствует ли столица на себе последствия ядерного теракта на ЗАЭС, если россияне отважатся на это преступление.
Киев не ощутит последствий в случае ядерного теракта на ЗАЭС, – Ляшко
Фото из открытых источников
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Киев не ощутит последствий ядерного взрыва на ЗАЭС, если россияне отважятся осуществить этот теракт. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, столица находится вне потенциального влияния ядерной угрозы на ЗАЭС.

Также он добавил, что Минздрав разработал и проверил системы оповещения, которые будут работать при взрыве на случай подобных ситуаций.

Напомним, ранее сообщалось о возможных последствиях теракта на ЗАЭС.

Кроме того, Минэнерго заявило, что в Украине проведут масштабные учения по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС.

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