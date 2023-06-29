Киев не ощутит последствий в случае ядерного теракта на ЗАЭС, – Ляшко

В Минздраве рассказали, почувствует ли столица на себе последствия ядерного теракта на ЗАЭС, если россияне отважатся на это преступление.

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Киев не ощутит последствий ядерного взрыва на ЗАЭС, если россияне отважятся осуществить этот теракт. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.



По его словам, столица находится вне потенциального влияния ядерной угрозы на ЗАЭС.



Также он добавил, что Минздрав разработал и проверил системы оповещения, которые будут работать при взрыве на случай подобных ситуаций.

Напомним, ранее сообщалось о возможных последствиях теракта на ЗАЭС.

Кроме того, Минэнерго заявило, что в Украине проведут масштабные учения по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС.

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