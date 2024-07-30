Гибель людей возле закрытого укрытия в Киеве: суд признал бывшего сторожа виновным в смерти трех человек

Четыре года в тюрьме проведет бывший сторож за гибель трех человек из-за отказа открыть укрытие во время тревоги.

Деснянский районный суд Киева признал бывшего сторожа столичной поликлиники Вадима Мошкина виновным в оставлении людей в опасности, что привело к их смерти. Суд назначил Мошкину четыре года тюремного наказания. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно приговору, Мошкин, который работал охранником КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 3», не открыл дверь укрытия во время сигнала «воздушная тревога» в ночь на 1 июня 2023 года. Это решение стало роковым для трех человек, которые не смогли найти укрытие во время ракетного обстрела Киева российскими войсками. Среди погибших была 9-летняя девочка.

Прокуроры Деснянской окружной прокуратуры доказали, что Мошкин, имея возможность оказать помощь, намеренно оставил людей без защиты, что привело к их гибели. По данному факту ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 135 Уголовного кодекса Украины.

Смерть ребенка стала обстоятельством, отягчающим наказание в соответствии со статьей 67 УК Украины. Обвиняемый не признал своей вины и не выразил раскаяния в совершенном уголовном правонарушении.

Ранее Апелляционный суд отпустил охранника поликлиники, который не открыл дверь в укрытие, под ночной домашний арест, хотя 3 июня Голосеевский районный суд Киева отправил Мошкина под арест. На заседании он признал вину, но сказал, что не успел открыть укрытие - ракеты прилетели слишком быстро после объявления воздушной тревоги.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.