Практика судов
  1. В Украине

За новые авто придется дополнительно платить 180-280 тысяч гривен при первой регистрации – СМИ

14:10, 31 июля 2024
По расчетам экспертов, если при покупке авто среднего класса потребитель сейчас платит до 80 тысяч гривен налогов и сборов, то после введения изменений эта сумма возрастет до 180-280 тысяч гривен.
За новые авто придется дополнительно платить 180-280 тысяч гривен при первой регистрации – СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если в Украине введут военный сбор в 15% при первой регистрации автомобилей, покупателям новых машин придется дополнительно платить 180-280 тысяч грн. Такой прогноз сделала директор дилерской сети «Автотрейдинг Атолл Групп» Галина Шипулова, пишет «AUTO-Consulting».

Так, по ее расчетам, если при покупке авто среднего класса потребитель платит при регистрации от 30 до 80 тысяч гривен налогов и сборов, то после введения изменений эта сумма возрастет до 180-280 тысяч гривен. По мнению Шипуловой, учитывая тенденцию общего ухудшения благосостояния населения, это может привести к падению продаж в 3 раза или даже больше.

В то же время бренд-директор Volvo в Украине Артем Ткаченко ожидает, что регистрации новых автомобилей могут сократиться, потому что немногие захотят платить дополнительные средства.

Как писала «Судебно-юридическая газета», министр финансов Сергей Марченко ранее подчеркнул, что нужно платить налоги и удерживать наши Вооруженные Силы. Так он прокомментировал предложение Правительства по повышению существующих и введению новых налогов, в частности, военного сбора на покупку авто.

«Это единственный мой аргумент, почему именно сейчас нужно повышение налогов, почему именно так и почему таким способом», – сказал он.

По словам главы Минфина, покупка автомобиля не является первой необходимостью в условиях войны, однако его покупка может дополнительно поддержать Вооруженные Силы за счет военного сбора.

«Рост цен на что? Авто? Квартиры? Насколько сейчас это насущная потребность? Еще раз, я подчеркну – у нас проблема безопасности, горит дом, а вы говорите, что не нужно покупать средства тушения, а лучше купить автомобиль. Без проблем покупайте новый автомобиль, но дополнительно поддержите еще Вооруженные Силы. Во-первых, покупка авто сейчас не является неотложной критической потребностью. Во-вторых, для сектора безопасности и обороны автомобили ввозятся без пошлин и без НДС», - сказал он.

По словам Сергея Марченко, он видит критику от автодилеров, которые говорят, что введение военного сбора на покупку авто приведет к тенизации рынка и отмечает, что частично это возможно, но тогда это вопрос к правоохранительным органам, которые должны бороться с теневым рынком.

Как заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, Правительство Украины сталкивается с двумя серьезными проблемами: огромной «дырой» в бюджете и срочной необходимостью найти финансовые ресурсы для ее покрытия. Основная часть этих средств необходима для поддержки Сил обороны, в частности для выплат зарплат военным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, может ли работодатель уволить сотрудницу, которая не ходит на работу, ссылаясь на травлю

Женщина подала иск на работодателя и указывала, что на время ее увольнения в производстве суда уже находилось дело по признанию факта моббинга с его стороны.

Если заемщик считает отказ банка от предоставления ему кредита необоснованным, он имеет право требовать возмещения ущерба, а не реального исполнения обязательства – Верховный Суд

Банк прекратил выдавать кредит в связи с распоряжением НБУ, которым рекомендовано банкам отказаться от заключения договоров об открытии кредитных линий и предоставлении других безусловных кредитных обязательств с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов и нейтрализации влияния финансового кризиса.

Суд рассмотрел иск о блокировании зарплатной карты работника телемарафона за неуплату штрафа, наложенного ТЦК

Зарплата мужчины была заблокирована в результате неуплаты штрафа ТЦК за нарушение правил военного учета, но он считал, что имеет право на бронирование, так как является работником телемарафона.

Суд указал, что обязанность военнообязанного прибыть в ТЦК должна выполняться исключительно на основании вызова

Суд отменил штраф ТЦК, указав, что предварительно ТЦК должен был довести до сведения военнообязанного вызов.

Сергей Марченко ответил, есть ли среди держателей долга Украины бывшие украинские топ-чиновники

Что касается возможного наличия среди держателей суверенного долга отечественных экс-топ-чиновников – я не исключаю такую ​​возможность, - министр финансов Сергей Марченко.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Бабак
    Сергій Бабак
    голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
  • Людмила Здоровко
    Людмила Здоровко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Світлана Марущак
    Світлана Марущак
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталя Волковицька
    Наталя Волковицька
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Бездоля
    Дмитро Бездоля
    суддя Господарського суду Одеської області