В Чехии украинский тик-токер выпал из окна в прямом эфире, выполняя челлендж

Суть челленджа в том, чтобы повиснуть на руках из окна квартиры.

В Чехии украинский тик-токер выпал из окна в прямом эфире, исполняя челлендж. Об этом сообщает местный портал iDNES.

Так, 24-летний украинский тиктокер выпал из окна в пражском Глоубетине, когда пытался выполнить опасный челлендж и повиснуть на карнизе окна за руки.

Он транслировал все в прямом эфире. По словам представителя полиции Яна Данека, молодой человек употребил алкоголь перед тем, как упасть.

Лишь чудом парень не разбился насмерть. «На место выехали медики и спасатели. Упавшего с высоты мужчину доставили в больницу», – сказала спикера спасателей.

В настоящее время тик-токер в больнице с многочисленными травмами. Дело расследуют правоохранители.

«По предварительным данным, событиям предшествовала какая-то игра в задачи в соцсети. Мужчине сказали повиснуть на окне. Иностранец, который прежде распивал алкоголь, во время выполнения этой задачи выпал из окна и получил серьезные травмы», – сообщил представитель полиции.

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