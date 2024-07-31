У Чехії український тик-токер випав із вікна у прямому ефірі, виконуючи челендж

Суть челенджу в тому, щоб повиснути на руках із вікна квартири.

У Чехії український тік-токер випав із вікна у прямому ефірі, виконуючи челендж. Про це повідомляє повідомляє місцевий портал iDNES.

Так, 24-річний український тіктокер випав з вікна в празькому Глоубетіні, коли намагався виконати небезпечний челендж і повиснути на карнизі вікна за руки.

Він транслював все в прямому ефірі. За словами речника поліції Яна Данека, молодий чоловік вжив алкоголь перед тим, як впасти.

Лише дивом хлопець не розбився на смерть. «На місце виїхали медики та рятувальники. Чоловіка, який впав з висоти, доставили до лікарні», – сказала речниця рятувальників.

Наразі тік-токер в лікарні з численними травмами. Справу розслідують правоохоронці.

«За попередніми даними, події передувала якась гра у завдання в соцмережі. Чоловіку сказали повиснути на вікні. Іноземець, який перед тим розпивав алкоголь, під час виконання цього завдання випав з вікна та отримав серйозні травми», – повідомив речник поліції.

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