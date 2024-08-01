Практика судов
  1. В Украине

Катались на крышах электропоездов: в Киевской области задержали 5 подростков

07:36, 1 августа 2024
Полиция задержала зачеперов в возрасте от 13 до 17 лет.
Катались на крышах электропоездов: в Киевской области задержали 5 подростков
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Киевщине полиция обнаружила группу зацеперов, которые катались на крышах электропоездов. Об этом сообщила полиция Киевской области.

В июне-июле 2024 года в социальных сетях появились видео, на которых группа молодых людей каталась на крышах электропоездов в Бучанском районе. Эти экстремальные развлечения вызвали беспокойство среди общественности.

Ювенальные полицейские Бучанского управления полиции обнаружили пятерых участников этих опасных действий в возрасте от 13 до 17 лет. Инспектор ювенальной превенции Юлия Денисенко вынесла протокол двум участникам группы, которым исполнилось 16 и 17 лет, за нарушение правил по охране порядка и безопасности движения на железнодорожном транспорте (ч. 1 ст. 109 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Родители других трех правонарушителей в возрасте 13, 14 и 15 лет, понесли ответственность за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ч. 1, 3 ст. 184 КУоАП).

Сейчас ювенальная полиция продолжает устанавливать других участников событий. Они вместе с родителями будут вызваны для составления соответствующих материалов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, может ли отец перечислить алименты на личный счет ребенка, а не его матери

Добровольное перечисление отцом алиментов на личный счет несовершеннолетнего ребенка считается исполнением судебного приказа о взыскании алиментов – Верховный Суд.

Единственным основанием для неподтверждения электронного военно-учетного документа является непригодность QR-кода для считывания – Минобороны

Однако постановление Кабмина определяет и другие основания для недействительности электронного военно-учетного документа.

Конкурс на должность судьи Конституционного Суда по квоте Президента провалился: добропорядочных кандидатов почти нет

Совещательная группа экспертов признала добропорядочным только одного кандидата из шести, поэтому будет новый конкурс.

Помощник Камалы Харрис из числа бывших судебных активистов продвигает увеличение количества судей Верховного Суда США, чтобы уменьшить вес голосов судей, назначенных Трампом

Ключевым помощником кандидатки в президенты США Камалы Харрис является экс-соучредитель неправительственной организации Demand Justice, призвавшей увеличить количество судей в Верховном Суде, чтобы Джо Байден мог назначать «новых либеральных судей» и таким образом перебалансировать вес голосов в ВС США в пользу демократов.

В прокуратурах всех уровней не хватает почти 1500 прокуроров: что известно

Особо не хватает прокуроров в прокуратурах на юге и на востоке страны.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду