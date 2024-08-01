Катались на крышах электропоездов: в Киевской области задержали 5 подростков

Полиция задержала зачеперов в возрасте от 13 до 17 лет.

На Киевщине полиция обнаружила группу зацеперов, которые катались на крышах электропоездов. Об этом сообщила полиция Киевской области.

В июне-июле 2024 года в социальных сетях появились видео, на которых группа молодых людей каталась на крышах электропоездов в Бучанском районе. Эти экстремальные развлечения вызвали беспокойство среди общественности.

Ювенальные полицейские Бучанского управления полиции обнаружили пятерых участников этих опасных действий в возрасте от 13 до 17 лет. Инспектор ювенальной превенции Юлия Денисенко вынесла протокол двум участникам группы, которым исполнилось 16 и 17 лет, за нарушение правил по охране порядка и безопасности движения на железнодорожном транспорте (ч. 1 ст. 109 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Родители других трех правонарушителей в возрасте 13, 14 и 15 лет, понесли ответственность за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ч. 1, 3 ст. 184 КУоАП).

Сейчас ювенальная полиция продолжает устанавливать других участников событий. Они вместе с родителями будут вызваны для составления соответствующих материалов.

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